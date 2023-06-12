Винисиус и Родриго сменили номера в «Реале»

Официальный сайт «Реала» обновили номера нескольких игроков команды.

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор теперь будет выступать под 7-м номером, который ранее занимал Эден Азар, покинувший команду. 20-й номер, под которым выступал бразилец, теперь принадлежит новичку мадридцев Франу Гарсии.

Кроме того, номер сменил Родриго — он получил 11-й номер после ухода Марко Асенсио.

«Реал» в прошедшем сезоне с 78 очками занял второе место в турнирной таблице испанской ла лиги.