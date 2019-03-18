Суарес пропустит 10-15 дней из-за растяжения правой лодыжки

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес пропустит от 10 до 15 дней из-за растяжения правой лодыжки, информирует пресс-служба клуба. Напомним, что форвард получил травму в концовке матча 28-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (4:1).

Футболист травмировал правую лодыжку и был заменен на последних минутах встречи. В понедельник форвард прошел дополнительные тесты для уточнения диагноза. По уточненной информации, у игрока диагностировано растяжение правой лодыжки. На восстановление ему понадобится от 10 до 15 дней.

Таким образом, Суарес не поедет в расположение сборной Уругвая и останется в клубе под присмотром медицинского штаба.

В текущем сезоне Суарес провел 39 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 9 результативных передач.

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