Иско и Бэйл летом могут покинуть «Реал» в качестве свободных агентов

«Реал» в летнее трансферное окно может расстаться с несколькими игроками, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, полузащитник Иско и форвард Гарет Бэйл могут покинуть клуб в качестве свободных агентов. На данный момент переговоры о продлении контрактов с игроками находятся в режиме ожиданиями.

В текущем сезоне 29-летний Иско провел 14 матчей, в которых забил 2 гола. У 32-летнего Бэйла один гол в трех играх за «Реал».