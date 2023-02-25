Себальос рассказал, насколько болельщики «Реала» важны для команды

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос поделился мнением о важности болельщиков для команды перед дерби с «Атлетико».

«Дерби — это нечто особенное, и даже больше, если мы играем его на «Бернабеу». Команда выигрывает сложные матчи, мы хотим доставить очередную радость нашим болельщикам. Важно порадовать наших болельщиков. Завтра их поддержка понадобится нам с первой минуты», — цитирует Себальоса AS.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» пройдет сегодня, 25 февраля. Начало — в 20.30 мск.