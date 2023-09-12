Рубиалес 15 сентября даст показания в суде по делу о поцелуе футболистки Эрмосо

Подавший в отставку с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес даст показания в суде 15 сентября по делу, связанному с поцелуем футболистки испанской сборной Дженнифер Эрмосо.

8 сентября сообщалось, что прокуратура подала жалобу в Национальный суд по обвинению в сексуальном насилии и физическом принуждении против Рубиалеса за поцелуй Эрмосо. 11 сентября суд Испании принял к рассмотрению иск.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку. После скандала специалист объявил, что собирается покинуть свой пост главы RFEF. Также он отметил, что в его поцелуе с Эрмосо не было сексуального подтекста.