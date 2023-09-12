Канселу: «Я приспособлюсь ко всему, что от меня потребует Хави»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу поделился мнением о тренировках под руководством главного тренера команды Хави.

«Тренер дает мне немного свободы, и мне это нравится. Я чувствую себя комфортно, играя как в центре, так и на фланге. Я приспособлюсь ко всему, что от меня потребует тренер», — приводит Goal слова Канселу.

Также он отметил, что всегда мечтал играть за «Барселону».

«Я хочу играть в футболке «Барсы» и показать болельщикам и людям, которые верили в меня, как трудно было попасть в команду. Я хочу добиться больших успехов с этим клубом, потому что это всегда было моей мечтой. Это клуб мечты, все мои друзья знают о нем, все мои кумиры играли за «Барсу», — добавил футболист.

Канселу выступал за «Манчестер Сити» с 2019 года. Во второй части прошедшего сезона он на правах аренды играл за «Баварию», а в сентябре присоединился к «Барселоне». За сине-гранатовых 29-летний защитник провел 1 игру.