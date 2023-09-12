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Канселу: «Я приспособлюсь ко всему, что от меня потребует Хави»

Алина Савинова
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Защитник «Барселоны» Жоау Канселу поделился мнением о тренировках под руководством главного тренера команды Хави.

«Тренер дает мне немного свободы, и мне это нравится. Я чувствую себя комфортно, играя как в центре, так и на фланге. Я приспособлюсь ко всему, что от меня потребует тренер», — приводит Goal слова Канселу.

Также он отметил, что всегда мечтал играть за «Барселону».

«Я хочу играть в футболке «Барсы» и показать болельщикам и людям, которые верили в меня, как трудно было попасть в команду. Я хочу добиться больших успехов с этим клубом, потому что это всегда было моей мечтой. Это клуб мечты, все мои друзья знают о нем, все мои кумиры играли за «Барсу», — добавил футболист.

Канселу выступал за «Манчестер Сити» с 2019 года. Во второй части прошедшего сезона он на правах аренды играл за «Баварию», а в сентябре присоединился к «Барселоне». За сине-гранатовых 29-летний защитник провел 1 игру.

Источник: https://www.goal.com/en/news/joao-cancelo-barcelona-loanee-xavi-fallouts-thomas-tuchel-pep-guardiola/bltd193fad9311607af
Жоау Канселу
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
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 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
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 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
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 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
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12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
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 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
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 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
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