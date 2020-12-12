«Реал» планирует вернуть Регилона из «Тоттенхэма»
«Реал» может вернуть защитника Серхио Регилона, перешедшего из «Королевского клуба» в «Тоттенхэм» летом 2020 года, сообщает talkSPORT.
По информации источника, «сливочные» планируют активировать опцию обратного выкупа, прописанную в контракте 23-летнего испанца. Сообщается, что сумма обратного выкупа составляет 45 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Регилон провел за «Тоттенхэм» 12 матчей, на его счету 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю