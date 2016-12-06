Пепе, Коэнтрау и Модрич подозреваются в налоговых махинациях

Еще несколько игроков "Реала" могут быть замешаны в налоговых махинациях. Сайт Football Leaks опубликовал документы, которые указывают, что защитники Пепе и Фабиу Коэнтрау использовали подставные компании для ухода от налогов на доходы от коммерческой деятельности. Как сообщает Expresso, Коэнтрау якобы сокрыл 3,5 миллиона евро. Однако ему удалось договориться с налоговой службой. Он доказал, что часть времени, указанного в расследовании, был резидентом Португалии, за остальное время выплатил в налоговую службу Испании недостающие 853 тысячи евро.

Пепе, также используя подставную компанию, сокрыл 3,77 миллиона евро. Агентом обоих игроков является Жорже Мендеш, который также работает с Криштиану Роналду.

Кроме того, в документах Football Leaks фигурирует полузащитник "Реала" Лука Модрич, тоже пользовавшийся услугами офшорных компаний.