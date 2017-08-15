Криштиану Роналду: "Не считаю себя центральным форвардом"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что он – универсальный футболист. Португалец подчеркнул, что на поле выполняет много функций.

– Я не считаю себя центральным нападающим, – цитирует AS Роналду. – Я стал универсальней в сравнении с самим собой образца "Манчестер Юнайтед" и "Спортинга". Тогда я исполнял роль вингера, моей основной задачей было обводить соперников и снабжать мячами центральных нападающих. Когда я начал разбирать свою игру, то пришел к выводу, что способен выполнять и другие функции на поле.

Тем не менее, я должен быть нацелен на ворота противника, ведь у меня будет больше возможностей для взятия ворот. Вам может показаться, что на поле я исполняю роль "девятки", но я не считаю, что это так.