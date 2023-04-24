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Сегодня, 15:53

Анчелотти: «Надеюсь, Асенсио останется в «Реале»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти надеется, что нападающий команды Марко Асенсио останется в клубе по окончании сезона.

«Подписал бы я с Асенсио новое соглашение? Мне очень нравится Марко. Думаю, другим клубам он тоже очень нравится, но я все же надеюсь, что Асенсио останется с нами», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Действующее соглашение 27-летнего испанца истекает летом этого года.

В текущем сезоне Асенсио провел 40 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Карло Анчелотти
Марко Асенсио
Футбол
ФК Реал
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«Барселона» готова продать Торреса за 25 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 30 24 4 2 54-9 76
2
 Реал 30 20 5 5 63-24 65
3
 Атлетико 30 18 6 6 47-22 60
4
 Р. Сосьедад 30 16 6 8 39-29 54
5
 Бетис 30 14 6 10 39-33 48
6
 Вильярреал 30 14 5 11 39-30 47
7
 Атлетик 30 13 7 10 42-30 46
8
 Осасуна 30 11 8 11 28-32 41
9
 Мальорка 30 11 7 12 29-31 40
10
 Р. Вальекано 30 10 10 10 36-36 40
11
 Жирона 30 10 8 12 44-43 38
12
 Севилья 30 10 8 12 37-45 38
13
 Сельта 30 9 9 12 36-42 36
14
 Вальядолид 30 10 5 15 26-48 35
15
 Кадис 30 7 11 12 23-42 32
16
 Хетафе 30 7 10 13 28-39 31
17
 Альмерия 30 8 6 16 36-52 30
18
 Валенсия 30 8 6 16 32-36 30
19
 Эспаньол 30 6 10 14 35-49 28
20
 Эльче 30 2 7 21 20-61 13
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25.04 20:30
Кадис – Осасуна
 - : -
25.04 20:30
Жирона – Реал
 - : -
25.04 23:00
Бетис – Р. Сосьедад
 - : -
26.04 20:30
Атлетико – Мальорка
 - : -
26.04 20:30
Хетафе – Альмерия
 - : -
26.04 23:00
Сельта – Эльче
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26.04 23:00
Р. Вальекано – Барселона
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Валенсия – Вальядолид
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Роберт Левандовски

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
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Энес Юнал

Хетафе

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 20 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 18 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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