Источник: «Ювентус» договорился с «Барселоной» об обмене Дугласа Косты на Ракитича

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает Daily Mail.

По информации источника, клубы договорились об обмене: Ракитич отправится из Барселоны в Турин, а в обратном направлении последует форвард «старой синьоры» Дуглас Коста. Ранее сообщалось, что хорватский хавбек «сине-гранатовых» может перейти в «Атлетико».

В сезоне-2019/20 32-летний Ракитич провел за «Барселону» 31 матч. На счету хорвата 4 результативных передачи. У 29-летнего бразильца Косты 2 гола и 5 результативных передач в 18 матчах за «Ювентус».