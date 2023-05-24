Ильярраменди покинет «Реал Сосьедад» по окончании сезона

Полузащитник Асьер Ильярраменди покинет «Реал Сосьедад» по окончании сезона-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

33-летний испанец уйдет на правах свободного агента, он не будет подписывать новый контракт с командой.

Ильярраменди — воспитанник «Реала Сосьедад». В 2013 году он покинул команду и перешел в мадридский «Реал», а два года спустя вернулся в родной клуб.

В сезоне-2022/23 Ильярраменди забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Реал Сосьедад».