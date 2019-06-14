Хави, Рауль и Хаби Алонсо получили тренерские лицензии

Бывшие футболисты сборной Испании Хави Эрнандес, Рауль Гонсалес и Хаби Алонсо стали обладателями тренерских лицензий категории УЕФА Pro.
Известные в прошлом футболисты успешно завершили прохождение специального курса, который проводился с 22 апреля, сообщает Diario Sport.
Также лицензию получилили Виктор Вальдес, Эстебан Камбьяссо, Альберт Риера, Хоан Капдевила и Жулиу Баптиста.
Хави недавно стал тренером катарского "Аль-Садда", Рауль возглавил "Кастилью", Хаби Алонсо будет тренировать дубль "Реал Сосьедада".
Загрузка...