Хави, Рауль и Хаби Алонсо получили тренерские лицензии

Бывшие футболисты сборной Испании Хави Эрнандес, Рауль Гонсалес​ и Хаби Алонсо стали обладателями тренерских лицензий категории УЕФА Pro.

Известные в прошлом футболисты успешно завершили прохождение специального курса, который проводился с 22 апреля, сообщает Diario Sport.

Также лицензию получилили Виктор Вальдес, Эстебан Камбьяссо, Альберт Риера, Хоан Капдевила и Жулиу Баптиста.

Хави недавно стал тренером катарского "Аль-Садда", Рауль возглавил "Кастилью", Хаби Алонсо будет тренировать дубль "Реал Сосьедада".