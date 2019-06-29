Хавьер Савиола: "Неймар должен вернуться в "Барселону"

Бывший нападающий "Барселоны" Хавьер Савиола считает, что Неймар должен вернуться в Каталонию. По его мнению, форварду "ПСЖ" нужно снова играть там, где он был счастлив.

– У Неймара в "Барселоне" все складывалось очень хорошо, – цитирует Cadena Ser Савиолу. – Он комфортно себя чувствовал в компании с Месси и Суаресом. Не знаю, какие проблемы могут возникнуть с руководством клуба. Но мы говорим об одном из лучших игроков. Такие футболисты нужны, чтобы "Барселона" вернулась в число лучших. Неймар должен вернуться. Думаю, мы снова увидим его в лучшей форме. Сейчас он в сложном положении. Это на нем сказывается.