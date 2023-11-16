Ферран Торрес может вернуться в чемпионат Англии

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес в будущем может вернуться в Англию, сообщает Fichajes.

По данным источника, игроком интересуется «Ньюкасл». «Барса» в свою очередь готова отпустить игрока, если за него поступит достойное предложение.

На «Камп Ноу» недовольны игрой 23-летнего форварда. В 16 матчах сезона 2023/24 он забил пять голов и отдал два голевых паса.

Ранее Торрес выступал в Англии за «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.