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Сегодня, 07:53

Ферран Торрес может вернуться в чемпионат Англии

Виктория Кравченко
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес в будущем может вернуться в Англию, сообщает Fichajes.

По данным источника, игроком интересуется «Ньюкасл». «Барса» в свою очередь готова отпустить игрока, если за него поступит достойное предложение.

На «Камп Ноу» недовольны игрой 23-летнего форварда. В 16 матчах сезона 2023/24 он забил пять голов и отдал два голевых паса.

Ранее Торрес выступал в Англии за «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

ФК Барселона
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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