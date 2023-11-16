Анчелотти: «Реал» — самый большой клуб в мире с самой большой историей»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о мадридском клубе.

«Работа в семейной среде помогает добиваться результата и раскрыть свои лучшие качества. Это самый большой клуб в мире с самой большой историей. Но я подчеркиваю, что у нас в клубе семейная атмосфера», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее специалист заявил, что в ла лиге судьи не уважают тренеров.

После 13 туров ла лиги «Реал» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице.