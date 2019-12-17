Эрнесто Вальверде: «Сомневаюсь, что мы с Зиданом будем вместе пить кофе перед эль-класико»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед перенесенным матчем 10-го тура чемпионата Испании против «Реала» ответил на вопросы журналистов. Из-за повышенных мер безопасности обе команды проведут вечер и ночь перед матчем в одном и том же отеле. У тренера спросили, как он отреагирует, если встретит в отеле своего коллегу Зинедина Зидана.

— Я не знаю, что мы будем делать, если встретимся в отеле, — цитирует тренера Sport.es. — Не знаю, выпьем ли мы кофе или сделаем что-то другое. Я сомневаюсь, что это случиться. У «Барселоны» был дополнительный день на отдых? Думаю, для команд такого уровня это не должно быть фактором. Вспомните, что в прошлом сезоне мы играли эль-класико на «Бернабеу» в среду, а затем еще раз в воскресенье.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.

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