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Экс-форвард сборной Испании Сольдадо объявил о завершении карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роберто Сольдадо.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий сборной Испании Роберто Сольдадо объявил об уходе из спорта.

«До свидания», — написал футболист в социальных сетях.

Последним клубом 38-летнего форварда был «Леванте», который он покинул летом этого года. Ранее Сольдадо выступал за «Гранаду», «Фенербахче», «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Хетафе», «Валенсию», «Осасуну» и мадридский «Реал», с которым он становился чемпионом Испании.

Кроме того, на счету Сольдадо 7 забитых мячей в 12 матчах за сборную Испании.

Роберто Сольдадо
Футбол
Сборная Испании по футболу
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