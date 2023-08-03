Экс-форвард сборной Испании Сольдадо объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Испании Роберто Сольдадо объявил об уходе из спорта.

«До свидания», — написал футболист в социальных сетях.

Последним клубом 38-летнего форварда был «Леванте», который он покинул летом этого года. Ранее Сольдадо выступал за «Гранаду», «Фенербахче», «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Хетафе», «Валенсию», «Осасуну» и мадридский «Реал», с которым он становился чемпионом Испании.

Кроме того, на счету Сольдадо 7 забитых мячей в 12 матчах за сборную Испании.