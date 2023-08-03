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Педри прокомментировал желание Месси играть за «Интер Майами»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, почему форвард Лионель Месси не вернулся в каталонский клуб.

«Все хотели, чтобы он вернулся. Но решение принимали Месси и клуб. Я видел его матчи за «Интер Майами». Думаю, вместе с Бускетсом и Альбой он по-настоящему насладится этим опытом. А вместе с ними — и болельщики», — цитирует Педри La Vanguardia.

34-летний аргентинец в двух матчах подряд за «Интер Майами» оформил дубли. Футболист стал игроком команды МЛС летом 2023 года.

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК Интер Майами
Педри (Барселона)
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