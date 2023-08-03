Педри прокомментировал желание Месси играть за «Интер Майами»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, почему форвард Лионель Месси не вернулся в каталонский клуб.

«Все хотели, чтобы он вернулся. Но решение принимали Месси и клуб. Я видел его матчи за «Интер Майами». Думаю, вместе с Бускетсом и Альбой он по-настоящему насладится этим опытом. А вместе с ними — и болельщики», — цитирует Педри La Vanguardia.