"Барселону" могут заставить доплатить 80 миллионов евро за Гризманна

Федерация футбола Испании (RFEF) начала расследование трансфера нападающего Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону". Как сообщает AS, расследование инициировано по жалобе мадридского клуба, которого возмутили переговоры между французом и каталонским клубом, начатые еще весной.

"Барселона" в итоге заплатила за трансфер Гризманна 120 миллионов евро – до такой суммы снизились отступные за форварда нынешним летом. Однако "Атлетико" считает, что если "Барселона" договорилась с Гризманном еще весной, когда сумма отступных составляла 200 миллионов евро, то каталонцы должны заплатить на 80 миллионов больше. Федерация намерена разобраться в этом деле.