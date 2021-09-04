«Барселона» рассчитывает подписать новый долгосрочный контракт с Фати
«Барселона» намерена продлить контракт с нападающим Ансу Фати, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, клуб рассчитывает на 18-летнего испанца как на ключевого игрока команды на долгие годы. Сообщается, что сам футболист настроен на продление контракта.
Фати — воспитанник «Барселоны». 1 сентября стало известно, что он будет выступать за команду под номером 10, под которым за команду ранее играл Лионель Месси.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210904/1001684506/ofensiva-barca-renovar-ansu-dembele-pedri.html
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