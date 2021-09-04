Некоторые игроки «Барселоны» рады уходу Гризманна в «Атлетико»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн сезон-2021/22 проведет в «Атлетико».

По сведениям Sport.es, некоторые игроки каталонцев с радостью встретила новость об уходе 30-летнего француза, так как они никогда не считали нападающего частью команды.

«Атлетико» арендовал Гризманна в последний день трансферного окна. Если француз сыграет в 50 процентах матчей, то мадридцы автоматически должны будут выкупить игрока.

Напомним, летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро. Он сыграл за каталонцев в общей сложности 102 матча, забив 35 голов.