Камавинга подарит каждому работнику «Ренна» свою футболку «Реала»
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга намерен отблагодарить свой бывший клуб «Ренн». Как сообщает L'Equipe, 18-летний француз подарит каждому из 166 работников французского клуба по своей футболке из новой команды.
Ранее стало известно, что новичок «Реала» будет выступать под номером 25.
Напомним, Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» 31 августа 2021 года за 31 миллион евро без учета бонусов. Француз является воспитанником «Ренна». За основной состав он играл с 16 лет. На его счету 88 матчей, 2 гола и 5 голевых передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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