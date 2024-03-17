«Атлетико» на своем поле сыграет против «Барселоны» в матче 29-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 17 марта. Встреча пройдет на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи «Атлетико» — «Барселона» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 23.00 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры 29-го тура ла лиги.

«Атлетико» набрал 55 очков и идет на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании после 28 туров. «Барселона» с 61 баллов находится на 3-м месте после 28 матчей в ла лиге.

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