20:31 | Футбол — Испания

Андрей Бутенко: "Полет шмеля, МХАТ плачет по Суаресу"


Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко выразил мнение, что главный арбитр первого матча Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" (1:3) Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа спровоцировал нападающего мадридцев Криштиану Роналду.

 
Воскресенье. Барселона. "Барселона" - "Реал" - 1:3. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (№7) получил две желтые карточки от Рикардо ДЕ БУРГОСА БЕНГОЭЧЕА за три минуты.За что наказан Роналду? Судья забыл, кто главный на поле

По его словам, это случилось, когда рефери наказал форварда второй желтой карточкой, заподозрив в симуляции. Напомним, что первое предупреждение португалец получил за снятие футболки во время празднования гола.

- Арбитру 31 год, он надувался, надувался, надувался ответственностью и своим отношением профессиональным - и в итоге сдулся и лопнул, - сказал Бутенко в эфире передачи "Свисток". - Причем он был непоследовательным - за Суареса назначил пенальти, а по Криштиану Роналду - безобразие. И он спровоцировал великого игрока.

Португальцу справедливо дали 5 матчей дисквалификации. Но все исходило от арбитра. Он не симулировал, был контакт. Роналду его почувствовал. Чуть-чуть, не как Суарес, немножко приукрасил. Полет шмеля, МХАТ плачет по Суаресу...

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