Андрей Бутенко: "Полет шмеля, МХАТ плачет по Суаресу"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко выразил мнение, что главный арбитр первого матча Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" (1:3) Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа спровоцировал нападающего мадридцев Криштиану Роналду.

По его словам, это случилось, когда рефери наказал форварда второй желтой карточкой, заподозрив в симуляции. Напомним, что первое предупреждение португалец получил за снятие футболки во время празднования гола.

- Арбитру 31 год, он надувался, надувался, надувался ответственностью и своим отношением профессиональным - и в итоге сдулся и лопнул, - сказал Бутенко в эфире передачи "Свисток". - Причем он был непоследовательным - за Суареса назначил пенальти, а по Криштиану Роналду - безобразие. И он спровоцировал великого игрока.

Португальцу справедливо дали 5 матчей дисквалификации. Но все исходило от арбитра. Он не симулировал, был контакт. Роналду его почувствовал. Чуть-чуть, не как Суарес, немножко приукрасил. Полет шмеля, МХАТ плачет по Суаресу...