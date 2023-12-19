В клубе Джеррарда опровергли интерес к Джикии

Вице-президент «Аль-Иттифака» Хатем Элмесихел в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба из Саудовской Аравии к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

Ранее спортивный директор футбольного агентства SA-Agency Никита Семенюк сообщил об интересе «Аль-Иттифака» к Джикии.

«Нет, это неправда», — сказал Элмесихель «СЭ».

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 9 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.

Контракт 30-летнего россиянина с московским клубом действует до конца мая 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.