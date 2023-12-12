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Роналду: «Сожалею, что не пришел в «Аль-Наср» раньше»

Виктория Кравченко
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что счастлив выступать за свою команду, а также пожалел, что ранее не перешел в саудовский клуб.

«Я очень счастлив играть за «Аль-Наср» и с нетерпением жду возможности показать лучший футбол в этом великом клубе. Я очень сожалею, что не пришел в «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь и постараюсь помочь команде добиться успехов», — цитирует Роналду Roya News.

Ранее футболист прокомментировал достижение отметки в 50 голов в 2023 году. 38-летний футболист забил юбилейный мяч в матче 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (5:2).

«Аль-Наср» вышел в полуфинал турнира и узнает своего соперника после жеребьевки.

Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии в конце декабря 2022-го. В течение этого года он забил 40 голов за «Аль-Наср» и еще 10 мячей — за сборную Португалии в отборе на Евро-2024.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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