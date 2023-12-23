Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров года в мире

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил гол в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (3:1).

Таким образом, для 38-летнего португальца этот мяч стал 51-м в 2023 году. Он занимает второе место по голам среди всех футболистов в 2023 году, уступая форварду «Баварии» Харри Кейну (52). Также 51 гол в своем активе за год имеет форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В текущем сезоне Роналду провел 23 матча за «Аль-Наср», в которых забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.