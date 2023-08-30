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Роналду — о дубле за «Аль-Наср»: «Фантастическая игра команды»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии над «Аль-Шабабом» (4:0).

«Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками! Фантастическая игра команды! Вперед, «Аль-Наср»!» — написал Роналду в соцсетях.

Роналду в игре с «Аль-Шабабом» оформил дубль и результативную передачу.

«Аль-Наср» набрал 6 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги. У «Аль-Шабаба» 2 очка и 17-е место.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Шабабом»
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