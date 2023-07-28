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Дебютный гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Эсперансом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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27 июля. «Эсперанс» — «Аль-Иттихад» — 1:2.
Фото Соцсети

«Аль-Иттихад» переиграл «Эсперанс» в матче 1-го тура клубного кубка арабских чемпионов — 2:1.

В середине первого тайма нападающий команды из Туниса Уссема Бугерра открыл счет. Еще до перерыва «Аль-Иттихаду» удалось отыграться — Абдерразак Хамдалла забил с передачи Карима Бензема. В начале второй половину французский форвард уже забил сам и принес своей команде победу.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» из «Реала» в это трансферное окно.

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Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Эсперанс
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