Дебютный гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Эсперансом»

«Аль-Иттихад» переиграл «Эсперанс» в матче 1-го тура клубного кубка арабских чемпионов — 2:1.

В середине первого тайма нападающий команды из Туниса Уссема Бугерра открыл счет. Еще до перерыва «Аль-Иттихаду» удалось отыграться — Абдерразак Хамдалла забил с передачи Карима Бензема. В начале второй половину французский форвард уже забил сам и принес своей команде победу.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» из «Реала» в это трансферное окно.