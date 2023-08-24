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«Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад»: смотреть трансляцию матча (видео)

«Эр-Рияд» сыграет с «Аль-Иттихадом» в рамках 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии 24 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Карим Бензема (ФК «Аль-Иттихад»).
Фото AFP

В четверг, 24 августа «Эр-Рияд» сыграет с «Аль-Иттихадом» в рамках 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе принца Турки бин Абдель Азиза в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 3-й тур
24 авг, 21:00. Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (Эр-Рияд)
Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джедда

Официальной трансляции в России не будет. Посмотреть видеотрансляцию матча можно с помощью Smart TV со скаченным приложением IPTV, которое позволяет выбрать подходящий сервис с каналами интерактивного телевидения. Также прямой эфир игры будет доступен на сайтах букмекерских компаний после прохождения регистрации.

Нелегально посмотреть матч «Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад» бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте».

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр»

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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