Чемпионат Саудовской Аравии: где смотреть трансляции матчей в прямом эфире

Чемпионат Саудовской Аравии стартовал 11 августа 2023 года, а завершится первенство страны 27 мая 2024-го.

Ключевые команды чемпионата и игроки:

«Аль-Хиляль» (Малком, Неймар, Рубен Невеш, Александар Митрович, Калиду Кулибали)

«Аль-Наср» (Криштиану Роналду)

«Аль-Иттихад Джидда» (Карим Бензема, Н'Голо Канте)

«Аль-Ахли» (Филип Брадарич)

Следить за матчами чемпионата Саудовской Аравии в прямом эфире на территории России можно с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» (необходимо подключить платную подписке.

Турнирная таблица внутреннего чемпионата в актуальном виде доступна на нашем сайте в разделе лиги.

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