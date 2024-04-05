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Сегодня, 12:00

Чемпионат Саудовской Аравии: где смотреть трансляции матчей в прямом эфире

Чемпионат Саудовской Аравии в России транслирует Okko
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото AFP

Чемпионат Саудовской Аравии стартовал 11 августа 2023 года, а завершится первенство страны 27 мая 2024-го.

Ключевые команды чемпионата и игроки:

  • «Аль-Хиляль» (Малком, Неймар, Рубен Невеш, Александар Митрович, Калиду Кулибали)
  • «Аль-Наср» (Криштиану Роналду)
  • «Аль-Иттихад Джидда» (Карим Бензема, Н'Голо Канте)
  • «Аль-Ахли» (Филип Брадарич)

Следить за матчами чемпионата Саудовской Аравии в прямом эфире на территории России можно с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» (необходимо подключить платную подписке.

Турнирная таблица внутреннего чемпионата в актуальном виде доступна на нашем сайте в разделе лиги.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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