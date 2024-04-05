Чемпионат Саудовской Аравии: где смотреть трансляции матчей в прямом эфире
Чемпионат Саудовской Аравии в России транслирует Okko
Чемпионат Саудовской Аравии стартовал 11 августа 2023 года, а завершится первенство страны 27 мая 2024-го.
Ключевые команды чемпионата и игроки:
- «Аль-Хиляль» (Малком, Неймар, Рубен Невеш, Александар Митрович, Калиду Кулибали)
- «Аль-Наср» (Криштиану Роналду)
- «Аль-Иттихад Джидда» (Карим Бензема, Н'Голо Канте)
- «Аль-Ахли» (Филип Брадарич)
Следить за матчами чемпионата Саудовской Аравии в прямом эфире на территории России можно с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» (необходимо подключить платную подписке.
Турнирная таблица внутреннего чемпионата в актуальном виде доступна на нашем сайте в разделе лиги.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
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