Гол Роналду в концовке принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Таи»

«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Таи» в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

За гостей забил Талиска на 32-й минуте с передачи Криштиану Роналду. Победу «Аль-Насру» принес гол Роналду на 87-й минуте. Он реализовал пенальти. У хозяев голом отметился Виргил Мисидьян на 79-й минуте.

38-летний португалец забивает за команду в чемпионате Саудовской Аравии в шестом матче подряд. На его счету 10 голов и 5 результативных передач.

«Аль-Наср» набрал 18 очков и поднялся на третье место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Таи» находится на 12-й строчке (7 очков).