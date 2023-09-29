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Гол Роналду в концовке принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Таи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Таи» в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 2:1.

За гостей забил Талиска на 32-й минуте с передачи Криштиану Роналду. Победу «Аль-Насру» принес гол Роналду на 87-й минуте. Он реализовал пенальти. У хозяев голом отметился Виргил Мисидьян на 79-й минуте.

38-летний португалец забивает за команду в чемпионате Саудовской Аравии в шестом матче подряд. На его счету 10 голов и 5 результативных передач.

«Аль-Наср» набрал 18 очков и поднялся на третье место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Таи» находится на 12-й строчке (7 очков).

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 8-й тур
29 сент, 00:00. Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (Хаиль)
Аль-Таи
1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 8-й тур
29 сент, 00:00. Al-Hazem Club Stadium (Ар-Расс)
Аль-Хазм
1:3
Аль-Таавун
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 8-й тур
29 сент, 00:00. Al Majma'ah Sports City Stadium (Эль-Маджмаа)
Аль-Фейха
0:0
Аль-Иттихад Джедда

Источник: Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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