Хет-трик Бензема помог «Аль-Иттихаду» победить «Абха» в первом матче после увольнения Нуну

«Аль-Иттихад» дома обыграл «Абха» в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:2.

У хозяев хет-трик оформил Карим Бензема, еще один гол забил Игор Коронадо. У гостей голы забивали Карл Токо-Экамби и Мохаммед Фахад.

«Аль-Иттихад» одержал победу в первом матче после увольнения главного тренера Нуну Эшпириту Санту 8 ноября. Команда прервала серию из 5 матчей без побед и набрала 24 очка (5-е место в турнирной таблице).

«Абха» с 13 очками занимает 13-е место.