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Хет-трик Бензема помог «Аль-Иттихаду» победить «Абха» в первом матче после увольнения Нуну

Руслан Минаев
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«Аль-Иттихад» дома обыграл «Абха» в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:2.

У хозяев хет-трик оформил Карим Бензема, еще один гол забил Игор Коронадо. У гостей голы забивали Карл Токо-Экамби и Мохаммед Фахад.

«Аль-Иттихад» одержал победу в первом матче после увольнения главного тренера Нуну Эшпириту Санту 8 ноября. Команда прервала серию из 5 матчей без побед и набрала 24 очка (5-е место в турнирной таблице).

«Абха» с 13 очками занимает 13-е место.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 13-й тур
10 нояб, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад
4:2
Абха

Карим Бензема
ФК Аль-Иттихад
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