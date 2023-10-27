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27 октября, 20:00

«Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли»: прямая трансляция матча Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии 27 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Неймар (ФК «Аль-Хиляль»).
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» на своем поле сыграет с «Аль-Ахли» в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии 27 октября, в пятницу. Игра пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Аль-Хиляль» — «Аль-Ахли» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Окко Спорт» по платной подписке.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 11-й тур
27 окт, 00:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:1
Аль-Ахли Джедда

«Аль-Хиляль» за 10 туров набрал 26 очков и лидирует в турнирной таблице, а «Аль-Ахли» с 22 баллами располагается на 4-й строчке.

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Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Хиляль
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