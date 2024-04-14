18 лет назад Хиддинк подписал контракт с РФС. Уникальные фото-воспоминания от Александра Федорова

Бронза, пинки и красные штаны — каким запомнился главный творец бронзы-2008.

Ровно 18 лет назад, 14 апреля 2006-го, Гус Хиддинк возглавил сборную России. В этот день он подписал с РФС контракт, вступавший в силу после окончания ЧМ-2006, на который голландец повез сборную Австралии. Там дошел с ней до 1/8 финала, а потом прилетел в Москву, став первым тренером-иностранцем нашей национальной команды. За три с половиной года она провела 39 матчей под руководством Хиддинка и добилась наивысшего успеха в своей истории, завоевав бронзовые медали на Евро-2008.

Все это время рядом с Гусом и его командой находился фотокорреспондент «СЭ» Александр Федоров. Вот его рассказ.

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Впервые я увидел Хиддинка осенью 1998-го. Он возглавлял «Реал» и прилетел в Москву на матч Лиги чемпионов со «Спартаком».

Гус, тогда еще с пышными усами, мне не понравился. Хмурый, взвинченный, надменный. Уже на предыгровой тренировке был явно не в духе. А после матча, в котором «Реал» сенсационно уступил 1:2, вообще метал громы и молнии на пресс-конференции. «Ух, и злобный гусь!» — подумал я.

И вот новая встреча восемь лет спустя. В июле 2006-го Хиддинк в качестве тренера сборной России впервые приехал на Лужнецкую набережную, где в то время в здании Олимпийского комитета находился РФС.

Голландец удивил сразу. Красные штаны, светло-голубой пиджак и мокасины на босу ногу. Ни галстука, ни других намеков на официоз. А главное — ни грамма заносчивости. Улыбки, улыбки, улыбки. Всем — от вахтера до корреспондентов.

Я даже представить не мог, что «гусь» окажется просто душкой. С первых же тренировок очаровал. Они у Хиддинка почти всегда были открытые, фотографы спокойно размещались у кромки поля. Это сегодня дают 15 минут на съемку — и до свидания. А тогда снимай сколько хочешь. Брали журналистов и в чартер сборной на выездные матчи. Лояльность к прессе со стороны Гуса стала приятным сюрпризом.

Вспоминаю эпизод в Зальцбурге, где на Евро-2008 наши играли с Грецией. До этого сборная готовилась в Леоганге. Там мы с коллегами имели доступ к команде, не возникало никаких проблем. А здесь возле отеля полиция выстроила внушительный кордон.

Когда футболисты и тренеры пошли к автобусу, я начал фотографировать. Один из стражников отреагировал неадекватно, попытался ладонью закрыть камеру. Гус увидел, сразу подлетел. Не просто одернул полицейского, еще и по руке ему двинул! Выкрикнул:

— Эй, это наш фотограф! Не мешай ему работать!

Тот моментально отскочил.

Между прочим, характерный для Гуса эпизод. За своих он всегда горой.

Все отмечали, что Хиддинк великий мотиватор. С первого дня внушал команде: «Не надо бояться соперника! Вы талантливые футболисты, не слабее голландцев, англичан...» Уж не знаю, лукавил Гус Иванович или реально так считал, но разбудил в игроках чувство собственного достоинства. Это и позволило на чемпионате Европы прыгнуть выше головы.

Эх, золотое было времечко! И для сборной, и для меня как фотографа, с ней работавшего.

Поэтому, когда узнал, что Гус после поражения в Мариборе покидает команду, захотелось его отблагодарить. За три с половиной года, что он провел в России, в моем архиве набралось очень много снимков. В один альбом они не поместились, сделал два. Там всё-всё-всё — и фото Гуса, и самые памятные моменты с участием российской сборной.

На прощание Хиддинку и вручил. Некоторые из этих фотографий сейчас перед вами.

17 июля 2006 года. Москва. РФС. Гус Хиддинк и Виталий Мутко.

Первое появление Гуса на публике в качестве главного тренера сборной России.

18 июля 2006 года. Москва.

На следующий день в РФС Хиддинк дал интервью «СЭ». Когда с коллегой вошли в кабинет Гуса, я сразу обратил внимание на его стол. Там был список кандидатов в сборную. 30 фамилий, отпечатанных по-английски. С какими-то пометками Хиддинка, уже от руки. Сверху лежали его очки в золотой оправе. Я тут же щелкнул. Через месяц большинство из этого списка вызовут на товарищеский матч с Латвией — первый для Гуса на посту тренера сборной России.

14 августа 2006 года. Бор. Василий Березуцкий, Игорь Корнеев, Игорь Акинфеев и Гус Хиддинк (слева направо).

10 октября 2007 года. Москва. Лужники.

Оба снимка характеризуют атмосферу в сборной при Хиддинке. Уже на первой тренировке под его руководством (см. фото №3) игроки почувствовали себя раскрепощенно. Гус улыбался, становился с ними в «квадрат», отвешивал шутливые пинки. Никого не зажимал в рамках. Наоборот, делал все, чтобы ребята получали удовольствие от работы.

Или эпизод на тренировке в Лужниках, когда Хиддинк подхватил футбольные ворота. Просто взял и помог. Я понял, что для него это в порядке вещей. Никакой показухи. Да он и не видел, что его фотографируют. Пытаюсь представить в подобной ситуации других тренеров сборной: Романцева или Газзаева, Адвоката или Капелло, Черчесова или Карпина — и не могу...

Важная деталь — Гус тонко соблюдал грань. Держался раскованно, всегда оставался доступным для ребят. В то же время не терпел панибратства. Между тренером и футболистами неизменно сохранялась какая-то дистанция.

9 октября 2007 года. Москва. «Золотое кольцо».

Гостиница «Золотое кольцо», где жила сборная перед отборочным матчем с Англией. Склонивший голову швейцар с эполетами — как символ безмерного уважения, которым голландский тренер пользовался в нашей стране. Неслучайно после бронзы-2008 многие в России стали называть его по-простецки Гус Иванович.

3 августа 2007 года. Москва. Черкизово. Гус Хиддинк и его подруга Элизабет.

На стадионе «Локомотив» проходил Кубок РЖД, хозяева в полуфинале принимали «Реал». В какой-то момент я отвлекся от поля, направил объектив в сторону трибун. В VIP-ложе заметил Гуса и его подругу Элизабет. Сделал пару кадров, переключился на футбол, но вскоре вновь перевел взгляд на голландца.

И тут увидел, как Элизабет кормит его с ложечки овсянкой. Хиддинк был настолько поглощен игрой, что, казалось, открывал рот на автопилоте. Как ребенок, которого заботливая мама заставляет съесть кашу под любимый мультфильм. Было в этом что-то очень домашнее и трогательное.

24 марта 2009 года. Москва. «Мариотт».

Гус Хиддинк в «Мариотте» по дороге на пресс-конференцию. Просто удачный ракурс — круг над головой тренера напоминает сомбреро. Такие снимки я называю «каприз фотографа».

11 ноября 2006 года. Сочи.

В Сочи на тренировку сборной пришли юные футболисты. Которых чуть позже при участии Хиддинка решили наградить за победу в каком-то турнире. Гус, пожимая руку мальчишке, на секунду зажмурился. Он часто так делает в знак особого расположения к человеку. В моем архиве есть еще несколько похожих фотографий.

17 ноября 2009 года. Москва. Роман Павлюченко и Гус Хиддинк.

Экс-форвард «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» вошел в историю нашего футбола не только забитыми мячами, но и прозвищем Спящий гигант. Придумал это именно Гус. Объяснял так: «Я вижу в Павлюченко футбольного гиганта, способного приносить огромную пользу. Но в некоторых матчах он, к сожалению, спит». В точку!

5 июня 2008 года. Леоганг. Гус Хиддинк и Сергей Семак.

Во время Евро-2008 сборная России базировалась в австрийском Леоганге. Встречали там ее пышно — духовым оркестром и сувенирами от местных градоначальников.

Футболисты и тренеры выстроились на крыльце гостиницы Krallerhof. Когда торжественная церемония подходила к концу, Хиддинка и Сергея Семака, капитана сборной, пригласили к подносу, чтобы выпить по рюмке шнапса.

Рюмочки были с наперсток. Гус едва пригубил, а вот капитан по русской традиции осушил до дна. Под одобрительный гул всей команды.

27 мая 2008 года. Роттах-Эгерн. Гус Хиддинк и Игорь Корнеев.

К чемпионату Европы сборная готовилась в немецком Роттах-Эгерне. От гостиницы до тренировочного поля — примерно пять километров. Если футболисты это расстояние преодолевали на автобусе, то Гус и его помощник Игорь Корнеев предпочитали велосипеды. Каждый день, в любую погоду!

Глядя, как Хиддинк даже в проливной дождь с наслаждением крутит педали, я снова ловил себя на мысли, что не могу представить на месте голландца кого-то из его предшественников в российской сборной.

20 мая 2008 года. Москва. Восточная улица. Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Гус Хиддинк и Игорь Акинфеев (слева направо).

Еще одна фотография, иллюстрирующая классную атмосферу в сборной времен Хиддинка. Игроки не просто уважали его и слушали беспрекословно. Они действительно полюбили тренера. Сколько лет прошло — ни от кого из сборников не слышал о Гусе ни одного плохого слова. Даже от тех, кто при нем редко выходил на поле.

21 июня 2008 года. Базель. Россия — Голландия — 3:1.

Обычно футболисты кладут руки друг другу на плечи, когда идет серия пенальти. А здесь все, кто был на скамейке, стояли так последние несколько минут во время эпохального матча с Голландией и ждали финального свистка. Потом многие говорили, что Гус создал самый дружный коллектив за всю историю существования сборной России. Мне кажется, это не преувеличение.

7 июня 2008 года. Леоганг.

Гус Хиддинк в день старта Евро-2008: мечты сбываются!

5 сентября 2009 года. Москва.

Гус Хиддинк на тренировке сборной России. До рокового матча в Мариборе остается чуть больше двух месяцев.

28 июня 2018 года. Новогорск. Гус Хиддинк и фотокорреспондент «СЭ» Александр Федоров.

Во время ЧМ-2018 Хиддинк работал в России на голландское телевидение. В один из дней, когда наша сборная уже обеспечила себе выход из группы, Станислав Черчесов пригласил Гуса в Новогорск. Туда же отправился и я.

Перед тренировкой Хиддинк тепло пообщался с футболистами, особенно с теми, кто успел поиграть у него — Игнашевичем, Акинфеевым, Жирковым, Дзагоевым... В роли переводчика выступил сам Черчесов.

Если при Хиддинке в Новогорске мы снимали всё прямо с бровки, то в дальнейшем — исключительно с трибуны. Там располагались и пишущие коллеги. Вниз, к полю, уже никого не пускали.

Вдруг Гус выхватил меня взглядом в толпе фотографов, замахал рукой и крикнул: «Алекс, привет!» Сделал несколько шагов навстречу. Я к нему. Дорогу мне перегородили два охранника. Но тут вмешался генеральный менеджер сборной Евгений Савин, который при Гусе был переводчиком. Парни расступились, я подошел к Хиддинку.

— Я думал, ты давно на пенсии! — он приобнял меня и хохотнул. — А ты все еще работаешь...

Поболтали пару минут и сделали фото на память.