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5 июня, 22:36

Карпин назвал катастрофой второй тайм матча с Буркина-Фасо: «Надо было проводить не шесть замен, а 11»

Алина Савинова
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен игрой команды во втором тайме BetBoom товарищеского матча против Буркина-Фасо.

В пятницу, 5 июня, россияне разгромили соперника в Волгограде со счетом 3:0. Голы забили Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания.

«Первый тайм понравился, в обороне все понравилось. Глобально все понравилось кроме того, о чем говорили перед игрой. Было мало или совсем мало открываний за спину. Остроты не так много было, сколько хотелось бы. Катастрофа — второй тайм. Что было не так? Все. Ничего не получалось, вообще ничего. Надо было проводить не шесть замен, а 11», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Полузащитник сборной России Максим Глушенков в&nbsp;матче против Буркина-Фасо.Шедевр Садулаева, братский гол Миранчуков и дебюты Ибрагимова и Данилова. Россия разгромила Буркина-Фасо

9 июня Россия в Калининграде сыграет против Тринидада и Тобаго. 28 мая россияне также встречались со сборной Египта на выезде и уступили сопернику со счетом 0:1.

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