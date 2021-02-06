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Черчесов порекомендовал всем сделать прививку от коронавируса

16:21
Станислав Черчесов. Фото сборная России
Станислав Черчесов. Фото сборная России
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своем отношении к прививке от коронавируса. 26 января специалист вместе с главным врачом национальной команды сделали укол вакциной «Спутник-V».

«Все пациенты отмечают ее качество, — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной. — Я сам вакцинировался 26 января. Через десять дней поставят вторую прививку. Чувствую себя отлично и всем рекомендую это сделать, чтобы в нужный момент не выпасть из обоймы».

По информации «СЭ», Станислав Черчесов настаивает на том, чтобы футболистов основной обоймы вакцинировали от коронавируса. Однако сам специалист опроверг данную информацию.

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