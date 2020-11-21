«Везунчик Гус»! Вымученная победа над Андоррой и «хорватское чудо» вывели Россию на Евро
Сегодня, 21 ноября, исполнилось ровно 13 лет сенсационному выходу сборной России на Евро-2008. В заключительном туре отборочного турнира россияне имели лишь теоретические шансы попасть на турнир. Необходимо было не только побеждать Андорру, но и надеяться, что немотивированная Хорватия обыграет на выезде Англию.
Андоррцев россияне обыграли с минимальным счетом — 1:0, единственный гол на 39-й минуте забил Дмитрий Сычев. В параллельной игре хорваты сотворили сенсацию и победили англичан на «Уэмбли» 3:2.
Команда под руководством Гуса Хиддинка попала в финальную стадию Евро, где показала лучший результат в истории — выход в полуфинал и бронзовые медали.
Игра с Андоррой была омрачена удалением Андрея Аршавина. Капитан сборной получил в концовке встречи красную карточку и вынужден был пропустить две стартовые встречи турнира.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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