«Везунчик Гус»! Вымученная победа над Андоррой и «хорватское чудо» вывели Россию на Евро

Сегодня, 21 ноября, исполнилось ровно 13 лет сенсационному выходу сборной России на Евро-2008. В заключительном туре отборочного турнира россияне имели лишь теоретические шансы попасть на турнир. Необходимо было не только побеждать Андорру, но и надеяться, что немотивированная Хорватия обыграет на выезде Англию.

Андоррцев россияне обыграли с минимальным счетом — 1:0, единственный гол на 39-й минуте забил Дмитрий Сычев. В параллельной игре хорваты сотворили сенсацию и победили англичан на «Уэмбли» 3:2.

Команда под руководством Гуса Хиддинка попала в финальную стадию Евро, где показала лучший результат в истории — выход в полуфинал и бронзовые медали.

Игра с Андоррой была омрачена удалением Андрея Аршавина. Капитан сборной получил в концовке встречи красную карточку и вынужден был пропустить две стартовые встречи турнира.