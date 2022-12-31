В сборной России показали костюмы футболистов на новогодних утренниках

Пресс-служба сборной России опубликовала новогодние фотографии игроков национальной команды. Каждый футболист изображен на снимке в праздничном костюме.

Показаны фото Матвея Сафонова, Николая Комличенко, Александра Ерохина, Сергея Песьякова, Руслана Литвинова, Данила Круговойго и Даниила Уткина.

Сафонов изображен в образе Деда Мороза, Комличенко представлен в костюме зайца, а Ерохин исполнял роль бэтмена. Песьяков на утреннике был клоуном, а Литвинов, Круговой и Уткин представлены без нарядных костюмов.