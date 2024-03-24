В «Монако» сообщили, что Головин вернется в расположение клуба в понедельник

В пресс-службе «Монако» ответили на вопрос «СЭ», когда полузащитник Александр Головин вернется в расположение клуба.

21 марта игрок принял участие в товарищеском матче сборной России с Сербией (4:0). 27-летний хавбек провел на поле 76 минут, не отличившись результативными действиями.

«Он должен вернуться в понедельник», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ближайший матч «Монако» пройдет в гостях против «Меца» 30 марта.

В нынешнем сезоне Головин отыграл 25 матчей за французский клуб, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.