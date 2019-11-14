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В Adidas прокомментировали проблемы с формой сборной России

10:15
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Немецкий концерн Adidas прокомментировал отказ сборной России играть в новой форме, разработанной к чемпионату Европы-2020. Причиной недовольства является расположение полосок на рукавах в обратном порядке, что напоминает флаг Сербии, а не России.

Владислав Игнатьев и&nbsp;Зелимхан Бакаев в&nbsp;новой форме сборной России. Сыграют&nbsp;ли они в&nbsp;этих футболках?Сборная России не будет играть в новой форме. Подробности скандала

— Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами, — цитирует Deutsche Welle представителя компании. — Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение.

В матчах отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино сборная России сыграет в старой форме.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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https://www.dw.com/ru/adidas-ответил-на-скандал-с-формой-сборной-россии-по-футболу/a-51231181

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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