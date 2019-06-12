Сычев не сомневается, что Россия попадет на Евро-2020

Экс-нападающий "Спартака", "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев ответил на вопросы журналистов после матча звезд УЕФА​ и легенд российского футбола, который состоялся 12 июня в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий, посвященных Евро-2020. Игра закончилась вничью 16:16, в серии пенальти победу одержала сборная России (4:3).

– Вы участвовали в финальной части двух Евро. Какое самое яркое воспоминание от этих турниров?

– Естественно, победа над голландцами. У всей страны такая история.

– Вы вышли на замену и сразу Андрей Аршавин забил третий гол. Какие были эмоции?

– Самые сильные эмоции были, когда забил Торбинский. А после гола Аршавина было уже поспокойнее. Хотели удержать победу и все мысли были о концовке игры.

– Между Евро и чемпионатом мира есть разница?

– Разница в интепретации – мир и Европа. При этом чемпионат Европы посложнее, но чемпионат мира интереснее. Это два значимых турнира. Поучаствовать в них и чего-то добиться – это вершина футбольного мастерства.

– На Евро-2020 сборная России сможет повторить или даже превзойти успех чемпионата мира-2018?

– На чемпионате мира мы показали, что можем добиться многого. Нужно выйти в финальную часть и показать все свои силы. А готовиться мы умеем.

– Россия попадет на Евро?

– Не сомневаюсь в этом! (Егор Бычков)

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