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Станислав Черчесов: «Кокорин в «Сочи» — разумное решение. Игроки сборной должны получать практику»

18:45
Станислав Черчесов и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Станислав Черчесов и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал аренду нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

— Как я уже неоднократно подчеркивал, тренерский штаб сборной продолжает очень внимательно наблюдать за работой кандидатов в национальную команду в своих клубах, — сказал Черчесов. — Информации становится больше, потому что на сборах клубы начали проводить контрольные матчи, а это всегда более показательно с точки зрения тактики и командных взаимодействий на поле.

Уже сыграли «Динамо», «Локомотив», «Рубин», «Зенит» и ряд других команд. Радует, что помимо повреждения Черышева обошлось без травм, а, к примеру, Баринов, Антон Миранчук, Жемалетдинов, Кокорин, Дзюба уже отличились забитыми мячами.

Получают игровую практику и футболисты, выступающие за рубежом — Головин, Черышев и Кудряшов выходили в стартовых составах «Монако», «Валенсии» и «Антальяспор».

— Кстати, появилась новость о том, что Кокорин оставшуюся часть сезона проведет в ФК «Сочи». Каково ваше мнение по этому переходу?

Александр Кокорин.Кокорина отправляют в Сочи. Что делать футболисту?

— Мы не являемся непосредственными участниками этой истории, поэтому, скорее, это можно назвать взглядом со стороны. Но, учитывая то, что Кокорин довольно много пропустил, и факт наличия в «Зените» форвардов Дзюба — Азмун, его аренда в «Сочи» видится разумным решением. Велика вероятность того, что там он будет получать гораздо больше игрового времени на поле, нежели в «Зените».

А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы футболисты как можно чаще выходили на поле в своих клубах. Все кандидаты в сборную имеют шансы попасть на Евро, но все зависит исключительно от них самих и прежде всего от их уровня готовности на конкретный временной период. (Дмитрий Зеленов)

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