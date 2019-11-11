Сослан Джанаев: «Каждый ждет своего шанса в матче со сборной Бельгии»

Голкипер сборной России Сослан Джанаев отметил, что каждый футболист команды ждет шанса сыграть в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Бельгии.

— Мы тренируемся, готовимся, каждый должен показывать максимум, — цитирует Джанаева ТАСС. — Понятно, что каждый ждет своего шанса в игре со сборной Бельгии.

Открытую тренировку сборной России посетили зрители, среди которых были и игроки детских уличных команд.

— Приятно, что ребята приходят, сами были такими, — отметил вратарь. — Самое главное, чтобы ребята любили футбол, старались выкладываться на сто процентов и слушали тренера

Матч Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.