Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сослан Джанаев: «Каждый ждет своего шанса в матче со сборной Бельгии»

15:05
Теги:

Голкипер сборной России Сослан Джанаев отметил, что каждый футболист команды ждет шанса сыграть в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Бельгии.

— Мы тренируемся, готовимся, каждый должен показывать максимум, — цитирует Джанаева ТАСС. — Понятно, что каждый ждет своего шанса в игре со сборной Бельгии.

Открытую тренировку сборной России посетили зрители, среди которых были и игроки детских уличных команд.

— Приятно, что ребята приходят, сами были такими, — отметил вратарь. — Самое главное, чтобы ребята любили футбол, старались выкладываться на сто процентов и слушали тренера

Матч Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.

Опрос

проголосовало: 430
Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7100661

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир