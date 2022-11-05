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Смородская — о товарищеском матче сборной России с Узбекистаном: «Хорошо хоть с кем-нибудь играть»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на новость о проведении товарищеского матча между сборными России и Узбекистана.

«Хорошо хоть с кем-нибудь играть, поддерживать форму. Сильнее ли Узбекистан Таджикистана? Не владею информацией об этих командах. Я за ними не следила», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

Сборная России сыграет с национальной командой Узбекистана 20 ноября на стадионе «Пахтакор».

17 ноября российская команда встретится с футболистами из Таджикистана.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-o-matche-s-uzbekistanom-horosho-hot-s-kem-nibud-igrat-podderzhivat-formu/

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Сборная России по футболу
Ольга Смородская
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