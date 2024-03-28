Силкин о Карпине: «Мне трудно оценивать его работу в сборной России по товарищеским играм»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о работе Валерия Карпина в сборной России.

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС продлит контракт с 55-летним специалистом до 2026 года.

«Мы же не участвуем в официальных соревнованиях. Мне трудно оценивать его работу по товарищеским играм. Серьезных соперников тоже было мало. В сборную привлекается много футболистов. Я даже думаю, что чересчур много. Все-таки сборная — это не помойка. Конечно, мне не нравится эта стратегия. Выступать за сборную — это честь. Часто у игроков нет желания и самоотдачи при выступлениях за сборную. Так не должно быть. Мне кажется, нужно определиться с основным кругом игроков и их вызывать», — цитирует Силкина «Евро-Футбол.Ру».

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Действующий контракт тренера с РФС рассчитан до 31 июля 2024-го. В марте национальная команда России под руководством Карпина обыграла Сербию со счетом 4:0.