Сборная России сыграет матчи отбора к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром в Саранске и Нижнем Новгороде

Стали известны города, в которых сборная России сыграет первые две домашние встречи отборочного этапа чемпионата Европы-2020.
Это Саранск и Нижний Новгород. Столица Мордовии 8 июня примет игру с Сан-Марино, а через три дня в Нижнем пройдет матч со сборной Кипра.
Cборная России при жеребьевке отборочного турнира попала в группу I, где, помимо Сан-Марино и Кипра, сыграет с бельгийцами, шотландцами и казахами. Россияне начнут борьбу 21 марта в гостевом матче со сборной Бельгии.
Стали известны города, где национальная сборная России сыграет два первых домашних матча в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2020! 🔥🔥@EURO2020 pic.twitter.com/oBfBL4I6PG– Сборная России (@TeamRussia) 6 февраля 2019 г.
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