Сборная России сыграет матчи отбора к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром в Саранске и Нижнем Новгороде

Стали известны города, в которых сборная России сыграет первые две домашние встречи отборочного этапа чемпионата Европы-2020.

Это Саранск и Нижний Новгород. Столица Мордовии 8 июня примет игру с Сан-Марино, а через три дня в Нижнем пройдет матч со сборной Кипра.

Cборная России при жеребьевке отборочного турнира попала в группу I, где, помимо Сан-Марино и Кипра, сыграет с бельгийцами, шотландцами и казахами. Россияне начнут борьбу 21 марта в гостевом матче со сборной Бельгии.