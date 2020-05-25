Сборная России поддержала Погребняка, заразившегося коронавирусом
16:09
Сборная России в официальном Twitter выразила поддержку нападающему «Урала» Павлу Погребняку. Ранее стало известно, что экс-форвард национальной команды заразился коронавирусом.
«Павел Погребняк находится в больнице с коронавирусом и двусторонней пневмонией. Его семья лечится дома. Желаем здоровья!» — говорится в сообщении сборной.
Павел Погребняк находится в больнице с коронавирусом и двусторонней пневмонией. Его семья лечится дома. Желаем здоровья! pic.twitter.com/ewxOGJWyWc— Сборная России (@TeamRussia) May 25, 2020
Погребняк защищал цвета сборной России с 2006 по 2012 год, провел 33 матча, забил 8 голов и принял участие в Евро-2012.
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