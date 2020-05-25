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Сборная России поддержала Погребняка, заразившегося коронавирусом

16:09
Павел Погребняк. Фото Twitter
Павел Погребняк. Фото Twitter

Сборная России в официальном Twitter выразила поддержку нападающему «Урала» Павлу Погребняку. Ранее стало известно, что экс-форвард национальной команды заразился коронавирусом.

«Павел Погребняк находится в больнице с коронавирусом и двусторонней пневмонией. Его семья лечится дома. Желаем здоровья!» — говорится в сообщении сборной.

Погребняк защищал цвета сборной России с 2006 по 2012 год, провел 33 матча, забил 8 голов и принял участие в Евро-2012.

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