Сборная России не проигрывает пять матчей подряд

Национальная команда России продлила серию без поражений до пяти матчей. Также сборная выиграла две встречи подряд с общим счетом 12:0.

21 марта россияние в Москве разгромили сборную Сербии (4:0) в товарищеском матче.

Перед этим российская команда победила сборную Кубы (8:0), сыграла вничью с Кенией (2:2), обыграла Камерун (1:0) и с ничейным результатом завершила матч против Катара (1:1). Последний раз команда Валерия Карпина проигрывала в сентябре 2023 года — тогда россияне уступили Египту со счетом 1:2.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Матч также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.